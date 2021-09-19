Вашингтон, 19 сентября. Сражение между Британской империей и патриотами во время Американской революции, известное как Битва при Саратоге, стало одним из величайших военных провалов Великобритании.

Таким мнением в своей статье для американского журнала The National Interest поделился автор Майкл Пек. Эксклюзивный перевод подготовило Федеральное агентство новостей. Журналист пишет, что проигрыш британцев при Саратоге в 1777 году сопоставим сдаче целой бригады ВС США силам «Талибана»1 (организация, запрещенная в России). Одной из основных причин поражения доминиона в колониях является надменное и презренное отношение к противнику.

Командование Британской империи решило осенью 1777 года организовать сухопутную экспедицию вглубь североамериканской пустыни, оставив свой контингент без поддержки с моря. Ответственным за проведение рейда был назначен генерал Джон Бергойн, известный по прозвищу «Джентльмен Джонни». Военачальник повел 7000 человек из Канады в северную часть штата Нью-Йорк, где он возле города Олбани должен был соединиться с другими силами под командованием генерала Уильяма Хоу.

Военная элита Великобритании рассчитывала, что такой маневр изолирует революционеров в Новой Англии от остальных мятежных колоний, однако на деле получилось наоборот. Вместо того чтобы соединить силы с Бергойном, Хоу решил оккупировать Филадельфию. Бергойну удалось отбить форт Тикондерога, но спустя время, с приближением зимы, армия военачальника истощилась и припасы иссякли.

Вместо того, чтобы отступить обратно в Канаду, «Джентльмен Джонни» решил продолжить путь в Олбани. Североамериканские патриоты воспользовались разобщенностью в рядах противника, собрали силы ополчения численностью 15 000 человек и при поддержке подкреплений, которые прислал генерал Вашингтон, разделили две армии.

Американцам удалось перехватить инициативу, окружив и отрезав от снабжения контингент «Джентльмена Джонни». В итоге британский генерал Бергойн сдался американцам 17 октября 1777 года, тем самым спасая жизни своих людей от безнадежной битвы. Историки сходятся во мнении, что данный эпизод Американской революции стал переломным моментом в войне за независимость США.

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1 Организация запрещена на территории РФ.