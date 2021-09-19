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Nature: ученые доказали естественное происхождение COVID-19 благодаря летучим мышам

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 05:46
Наука
Nature: ученые доказали естественное происхождение COVID-19 благодаря летучим мышам
pixabay.com  /  dustinthewind

Пекин, 19 сентября. Объединенной группе ученых из Франции и Лаос удалось найти еще одно доказательство естественного происхождения вируса COVID-19 благодаря летучим мышам, пишет издание Nature.

Исследователи тщательным образом проверили на наличие коронавирусов рукокрылых, обитающих на территории Южной Азии. Ученым удалось обнаружить еще минимум три вида патогенов, схожих с SARS-CoV-2, который и поразил весь мир. Также, по мнению бактериологов и эпидемиологов, из-за высокой плотности проживания летучих мышей, вирус может активно мутировать, что в свою очередь заставляет говорить о появлении тысяч новых штаммов каждый день.

Однако у изложенной в Nature гипотезы появились и противники. Как пишет Bloomberg, одной из причин опасности SARS-CoV-2 стал фуриновый титр, которым не обладает ни один из представленных исследователями коронавирусов. Именно расщепление фурином и лежит в основе многочисленных догадок о том, что коронавирус «сбежал» из лаборатории.

Пандемия COVID-19 привела к введению большого количества ограничений по всему миру. Так, президента США Джо Байдена издание Fox Business подвергает жесткой критике за введение «ковидных мандатов», которые препятствуют развитию бизнеса и приводят к банкротству предприятий.

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