Никита Джигурда попробовал себя в роли бойца ММА на турнире в Москве

Москва, 19 сентября. Никита Джигурда в возрасте 60 лет попробовал себя в бою по правилам смешанных единоборств, который состоялся в Москве.

Организатором турнира выступил MMA-промоушен «Наше дело». По требованию регламента, результат и соперник актера будут оглашены позднее, передает ТАСС.

Это дебют Джигурды в подобных единоборствах. Отмечает, что до этого он ни разу не выходил бороться в октагон. Единственным похожим опытом были съемки проекта «Король ринга», в рамках которого он участвовал в турнире на боксерской арене с другими отечественными звездами.

Под эгидой «Нашего дела» проходил и недавний поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. Турнир закончился уверенной победой опытного Емельяненко, который отправлял противника в нокдаун четыре раза.