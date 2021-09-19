NI выделил основные преимущества танка «Армата» над западными аналогами

Вашингтон, 19 сентября. Российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» стал объектом пристального внимания военных экспертов по всему миру.

Многие специалисты, как пишет американский аналитик Крис Осборн в статье для The National Interest, перевод которой подготовила «ПолитРоссия», схожи во мнениях, что российская боевая машина на голову выше западных конкурентов. Однако, по его мнению, точный ответ о превосходстве того или иного танка может быть дан лишь на основе прямого столкновения.

«Т-14 оснащен совершенно новой гладкоствольной пушкой 2А82-1М 125 мм и это оружие более мощное, чем у западных аналогов, таких как немецкий Leopard 2 Rheinmetal с его 120-мм пушкой», — сказал Крис Осборн.

Во многих сравнения предпочтения отдаются «Армате». По данным аналитиков, российский танк имеет большую дальность поражения, чем американский M1 Abrams.

Осборн отметил, что в вооруженном противостоянии большую роль будет играть не мощность вооружения. Определяющими факторами, по его словам, станут система навигации, дальность и точность стрельбы.

Даже если танк потенциального противника нанес точный выстрел первым, новейшие российские танки Т-14 могут без особых повреждений выдержать полученный урон. Александр Корженевский «НИИ Стали» рассказал о процессе совместной работы с «Уралвагонзаводом» по оснащению стальной брони «Арматы».