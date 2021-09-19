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Биолог Шашина предупредила о новой волне активности клещей
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Биолог Шашина предупредила о новой волне активности клещей
Общество
Биолог Шашина предупредила о новой волне активности клещей
pixabay.com  /  PD

Москва, 19 сентября. Клещи проявляют активность не только весной, но и в осенью. Они могут повстречаться во время похода за грибами, отметила ведущий научный сотрудник Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Второй подъем активности клещей начинается с середины августа. Это те же насекомые, которые переносят энцефалит и боррелиоз. Встречаются особо опасные для собак виды, передает радио Sputnik слова биолога.

«Активность клещей начинается при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря», — предупредила биолог Наталья Шашина.

Осенний период активности клещей менее опасен. Насекомые встречаются не на всей территории России. Остерегаться их активности стоит жителям европейской части страны. В это время молодые особи стараются как можно больше напитаться. Чтобы не вернуться из леса с клещом, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Если же клещ все же присосался к коже, то не нужно самостоятельно стараться избавиться от насекомого. Врачи рекомендуют сохранять спокойствие и обратиться за помощью к специалистам, а затем сдать кровопийца на экспертизу.

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