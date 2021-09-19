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«Мы подставились»: депутат Рады Кучеренко сообщил о провале газовой политики Украины

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 04:42
Политика
«Мы подставились»: депутат Рады Кучеренко сообщил о провале газовой политики Украины
Федеральное агентство новостей  /  Семен Притула

Киев, 19 сентября. Украина потерпела неудачу, отказавшись от контракта с «Газпромом» в условиях завышенных биржевых цен на газ, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

По словам украинского парламентария, в текущей ситуации Украине придется договариваться с российской компанией о заключении контракта, так как это станет жизненной необходимости. В стране грядет ценовой и физический дисбаланс, и это заставит власти смотреть в сторону «Газпрома».

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», — сообщил Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый».

Вместе с тем он сообщил об очень больших рисках, связанных с нехваткой угля. По его словам, с вероятностью 99% в Украине начнутся проблемы генерации электроэнергии, так как уже сейчас в стране не достает трех миллионов тонн угля, и этот вопрос опять же решится только с помощью «Газпрома».

О зависимости Украины от российской компании писал ранее Forbes. Издание считает, что Киев имеет очень сильную зависимость от Москвы, несмотря на проводимую политику против нее.

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Все новости / Политика / «Мы подставились»: депутат Рады Кучеренко сообщил о провале газовой политики Украины
Газпром украина зависимость
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