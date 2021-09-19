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Telegraph: соглашение AUKUS обсуждалось на саммите G7 без ведома Парижа
Политика
Telegraph: соглашение AUKUS обсуждалось на саммите G7 без ведома Парижа
twitter.com  /  @BorisJohnson

Москва, 19 сентября. Детали военного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией обсуждались без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7, прошедшем в июне.

Участником сделки в то время был Доминик Рааб, занимавший должность министра иностранных дел Великобритании, передает Sunday Telegraph. По информации газеты, глава ведомства проигнорировал предупреждения о том, что такая инициатива может негативно сказаться на отношениях с Пекином и Парижем. Документы по AUKUS в британском правительстве были засекречены.

Власти Великобритании, США и Австралии несколько дней назад заявили о формировании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Одновременно с этим австралийская сторона приняла решение покинуть контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. В Париже поведение Канберра назвали «ударом в спину».

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G7 франция aukus
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