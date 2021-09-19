Пограничная служба Украины: афганец пытался попасть в ЕС на колесе фуры

Киев, 19 сентября. Афганский подросток три дня ехал на запасном колесе фуры под прицепом. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Обнаружить 16-летнего гражданина Афганистана удалось на украинско-румынской границе. Подросток планировал добраться до Франции, водитель грузовика не был в курсе, что перевозит нелегала.

Украинские пограничники сняли на камеру место, где прятался иностранец. Он лежал на животе между колесом и дном прицепа фуры. Парня достали из своеобразной ниши, напоили чаем и накормили хлебом. Сотрудники службы отметили, что афганец в течение трех дней ничего не ел, поэтому его организм истощен и ослаблен.

Работники погранслужбы выясняют все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о дальнейшей судьбе подростка.

Массовая эвакуация жителей Афганистана началась после вывода из страны американских войск и насильственной смены власти. За полмесяца с территории государства вывезли примерно 104 тысячи человек.