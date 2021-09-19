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Пограничная служба Украины: афганец пытался попасть в ЕС на колесе фуры

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 04:34
Происшествия
Пограничная служба Украины: афганец пытался попасть в ЕС на колесе фуры
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 19 сентября. Афганский подросток три дня ехал на запасном колесе фуры под прицепом. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Обнаружить 16-летнего гражданина Афганистана удалось на украинско-румынской границе. Подросток планировал добраться до Франции, водитель грузовика не был в курсе, что перевозит нелегала.

Украинские пограничники сняли на камеру место, где прятался иностранец. Он лежал на животе между колесом и дном прицепа фуры. Парня достали из своеобразной ниши, напоили чаем и накормили хлебом. Сотрудники службы отметили, что афганец в течение трех дней ничего не ел, поэтому его организм истощен и ослаблен.

Работники погранслужбы выясняют все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о дальнейшей судьбе подростка.

Массовая эвакуация жителей Афганистана началась после вывода из страны американских войск и насильственной смены власти. За полмесяца с территории государства вывезли примерно 104 тысячи человек.

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