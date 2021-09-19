«Златмаш» создал пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для сотрудников силовых служб

Москва, 19 сентября. Правоохранительные органы и спецназ России в будущем могут оснастить новыми пистолетами-пулеметами «КЕДР-PARA» ПП-2011.000. Испытание оружия назначено на 2022 год.

Разработчиками пистолета «КЕДР-PARA» стали специалисты «Златоустовского машиностроительного завода» («Златмаш»), который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Решение о постановке оружия в силовые структуры будет принято по итогам государственных испытаний, передает РИА Новости.

«КЕДР-PARA» работает с патронами калибра 9х19 и должен заменить пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр». Новинка подходит для ведения ближнего боя в условиях города. Пистолет обладает небольшими размерами и имеет высокую огневую мощь. В минуту он может производить до тысячи выстрелов. «КЕДР-PARA» можно дополнить навесным оборудованием за счет наличия планок пикатинни.

Летчики российских ВКС в скором времени могут получить пистолет-пулемет ППК-20. Его передадут пилотам штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.