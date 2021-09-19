Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 05:35
05:30
Общество
Избирательные участки открылись для россиян во Вьетнаме
05:29
Политика
Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы заработали в Казахстане
05:24
Спорт
Фигуристка Трусова стала триумфатором турнира «Челленджер» в Норвуде
05:19
Общество
Российский нутрициолог Лизун назвала обязательное условие для употребления кофе по утрам
05:18
Общество
Латвия объявила Украину страной с повышенным риском для здоровья граждан
05:12
Спорт
Никита Джигурда попробовал себя в роли бойца ММА на турнире в Москве
05:09
Политика
Российский посол в Японии Галузин поучаствовал в голосовании на выборах в Госдуму
04:57
Армия
NI выделил основные преимущества танка «Армата» над западными аналогами
04:48
Общество
ВВС News: дети по всему миру начали заражаться малоизвестным вирусом
04:45
Общество
Биолог Шашина предупредила о новой волне активности клещей
Все новости

Express: приготовленный при высокой температуре картофель повышает риск развития рака
Общество
Express: приготовленный при высокой температуре картофель повышает риск развития рака
pixabay.com

Лондон, 19 сентября. Несмотря на достижения медицины, онкозаболевания продолжают поражать людей. Иногда риск развития рака может зависеть от употребляемой человеком пищи.

Если картофель готовить при высоких температурах, то в процессе начинают выделяться токсичные химические вещества – канцерогены. Оказалось, что в овоще содержится большое число акриламида. Этот элемент применяется в промышленности, в том числе и при очистке воды.

В крахмалосодержащих продуктах, в список которых входит картофель, концентрация акриламида повышается при температуре от 120 градусов. Это вещество обнаружили в хлебе, хлопьях, печенье и кофе. При попадании внутрь оно превращается в глицидамид. Соединение связывается с ДНК и провоцирует мутации. Ученые пришли к выводу, что глицидамид способен вызывать различные виды онкозаболеваний, передает Express.

Рак может спровоцировать чрезмерное употребление красного мяса. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, онкологи рассматривают этот продукт в качестве канцерогена наравне с табаком и алкогольными напитками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Express: приготовленный при высокой температуре картофель повышает риск развития рака
рак здоровье картофель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru