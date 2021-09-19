Express: приготовленный при высокой температуре картофель повышает риск развития рака

Лондон, 19 сентября. Несмотря на достижения медицины, онкозаболевания продолжают поражать людей. Иногда риск развития рака может зависеть от употребляемой человеком пищи.

Если картофель готовить при высоких температурах, то в процессе начинают выделяться токсичные химические вещества – канцерогены. Оказалось, что в овоще содержится большое число акриламида. Этот элемент применяется в промышленности, в том числе и при очистке воды.

В крахмалосодержащих продуктах, в список которых входит картофель, концентрация акриламида повышается при температуре от 120 градусов. Это вещество обнаружили в хлебе, хлопьях, печенье и кофе. При попадании внутрь оно превращается в глицидамид. Соединение связывается с ДНК и провоцирует мутации. Ученые пришли к выводу, что глицидамид способен вызывать различные виды онкозаболеваний, передает Express.

Рак может спровоцировать чрезмерное употребление красного мяса. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, онкологи рассматривают этот продукт в качестве канцерогена наравне с табаком и алкогольными напитками.