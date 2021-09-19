Алла Пугачева пришла на день рождения детей Гарри и Лизы в стильной шляпке

Москва, 19 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева надела на день рождения детей Гарри и Лизы от Максима Галкина черное платье и стильную шляпку.

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина с размахом отметила восьмилетие детей Гарри и Лизы. Двойняшки праздновали день рождения 18 сентября. Телеведущий на личной странице в Instagram показал несколько коротких роликов с торжества в стиле космической киносаги «Звездные войны». В кадр попала и 72-летняя Примадонна, которая выбрала элегантный наряд для семейной вечеринки.

Пугачева надела черное платье с треугольным декольте, а шею украсила массивной цепью. На голову певица надела ажурную шляпку в цвет наряда. Она со стороны наблюдала за детьми, широко улыбалась и аплодировала.

Пользователи Сети до сих пор не могут налюбоваться помолодевшей Аллой Пугачевой, которая некоторое время назад перекрасилась в блондинку. Они засыпали народную артистку СССР комплиментами под постом на странице Максима Галкина.

Однако большинство фолловеров в комментариях уделили внимание сыну и дочери звездных супругов. Подписчики шоумена похвалили Гарри и Лизу за то, что в день рождения они подготовили подарки не только друг для друга, но и вручили презенты родителям.

Помолодевшая Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет в начале осени. Фанаты тут же сравнили ее с певицей Любовью Успенской в парике.