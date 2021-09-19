Киевский ученый Дикий: Украина может потерять черноземы всего за 20 лет

Москва, 19 сентября. Южные территории Украины за ближайшие 30 лет могут превратиться в пустыню. Об этом заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Климат меняется регулярно, но сейчас этот процесс ускорился. Ученый напомнил об Олешковских песках в Херсонской области — экзотическом для Украины месте, где нет растений и воды.

«Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», — продолжил он.

Неправильная обработка земли привела к превращению плодородных земель в пустыню. Этот же процесс сейчас угрожает всей степной зоне Украины.

«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», — подытожил Дикий.

Польский журнал Tygodnik Powszechny ранее сообщил, что Украина перестала быть привлекательным местом для жизни. Граждане активно покидают родную страну.