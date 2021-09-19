Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 04:04
03:57
Спорт
Российский боец Царукян победил американца Гиагоса на турнире UFC в Лас-Вегасе
03:50
Политика
Киевский ученый Дикий: Украина может потерять черноземы всего за 20 лет
03:50
Политика
ЦИК: явка на выборах в Госдуму на Чукотке превысила 47%
03:19
Политика
Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США
03:18
Происшествия
Автомобиль протаранил остановку на Дмитровском шоссе в Москве
03:14
Общество
«Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды
03:05
Политика
Общая явка избирателей на Камчатке составила почти 27%
03:01
Политика
Маневры России на учениях «Запад-2021» восхитили болгарских читателей dir.bg
02:51
Политика
Депутаты парламента изберут главу Северной Осетии 19 сентября
02:37
Политика
Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Японии
Все новости

Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 03:19
Политика
Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 19 сентября. Решение президента США Джо Байдена сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 сотрудников компаний со штатом более 100 человек убивает бизнес. Об этом сообщил Fox Business.

Главной проблемой американского бизнеса является нехватка сотрудников, так как люди отказываются работать из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Распространение штамма «Дельта» только усугубляет ситуацию. Многие кафе, магазины и другие компании не выдерживают кризиса и закрываются.

«Будь проклята эта пандемия и ситуация, в которую мы попали. Бизнес значительно сократился, но самой сложной частью является невозможность найти персонал для найма. Несмотря на то, что я плачу больше, чем любой ресторан, о котором я знаю, никто не хочет работать», — написала владелица одного из ресторанов Бу Маккиннон в Facebook.

Владелец 44 филиалов KFC и закусочной Каприотти по франшизе в Алабаме и Джорджии Дэвид Барр решил «поощрять вакцинацию, а не санкционировать». Он уверен, что такой подход поможет удержать сотрудников.

Экономист из Американского института экономических исследований Томас Хоган отметил, что Правительство США увеличивает пособия по безработице. Это приводит к нежеланию американцев работать.

«Одна из причин, по которой предприятиям трудно найти работников, заключается в том, что правительство буквально платит людям за то, чтобы они не работали», — заявил Хоган.

Представители 24-х американских штатов ранее пригрозили Джо Байдену судом, если тот не отменит мандат на вакцинацию от COVID-19. Генеральные прокуроры объяснили, что обязательные прививки угрожают свободе личности граждан и являются катастрофой для общественного здравоохранения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США
байден предприниматели мандат на вакцинацию
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru