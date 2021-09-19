Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США

Вашингтон, 19 сентября. Решение президента США Джо Байдена сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 сотрудников компаний со штатом более 100 человек убивает бизнес. Об этом сообщил Fox Business.

Главной проблемой американского бизнеса является нехватка сотрудников, так как люди отказываются работать из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Распространение штамма «Дельта» только усугубляет ситуацию. Многие кафе, магазины и другие компании не выдерживают кризиса и закрываются.

«Будь проклята эта пандемия и ситуация, в которую мы попали. Бизнес значительно сократился, но самой сложной частью является невозможность найти персонал для найма. Несмотря на то, что я плачу больше, чем любой ресторан, о котором я знаю, никто не хочет работать», — написала владелица одного из ресторанов Бу Маккиннон в Facebook.

Владелец 44 филиалов KFC и закусочной Каприотти по франшизе в Алабаме и Джорджии Дэвид Барр решил «поощрять вакцинацию, а не санкционировать». Он уверен, что такой подход поможет удержать сотрудников.

Экономист из Американского института экономических исследований Томас Хоган отметил, что Правительство США увеличивает пособия по безработице. Это приводит к нежеланию американцев работать.

«Одна из причин, по которой предприятиям трудно найти работников, заключается в том, что правительство буквально платит людям за то, чтобы они не работали», — заявил Хоган.

Представители 24-х американских штатов ранее пригрозили Джо Байдену судом, если тот не отменит мандат на вакцинацию от COVID-19. Генеральные прокуроры объяснили, что обязательные прививки угрожают свободе личности граждан и являются катастрофой для общественного здравоохранения.