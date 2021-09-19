«Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды

Токио, 19 сентября. Автор журнала Daily Shinco Юки Токунага отправился в Россию в поисках воды для чая. Он посетил Северный Кавказ и рассказал о вкусе местной минеральной воды.

Заняться поисками подходящей воды для чайной церемонии ему посоветовал учитель. В Пятигорске Токунага познакомился с местным таксистом, который и решил его отвезти к источникам. Для этого они отправились в Ессентуки. Там у питьевой галереи толпились люди. Японцу предложили начать с более мягкого варианта, пишет «ИноСМИ».

«Я набрал №2 в стаканчик, выпил его залпом и тут же закашлялся. Вода – соленая. Я никогда не пил настолько соленую и при этом газированную воду. Более того, это был самый легкий вариант», — отметил автор.

Вода №4 показалась более насыщенной по вкусу, но сильно газированной. После он попробовал самый крепкий вариант – №17. По ощущениям японца, он будто выпил соль, немного разбавленную жидкостью. В отличие от него местные жители залпом пили все виды воды.

После Токунага отправился в Кисловодск. Но там вода напоминала ему железо. Возвращаясь ни с чем в Москву, он позвонил своему наставнику и извинился безрезультатными поисками. Учитель удивился, так как он просил просто поискать воду в магазине, а не ехать к минеральным источникам.

Многие люди пьют воду во время еды. Существует предположение, что жидкость может нанести вред организму, если употреблять ее вместе с пищей. Но этот миф развеяла диетолог Светлана Фус. По ее словам, вода никак не влияет на процесс пищеварения.