Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 04:04
03:57
Спорт
Российский боец Царукян победил американца Гиагоса на турнире UFC в Лас-Вегасе
03:50
Политика
Киевский ученый Дикий: Украина может потерять черноземы всего за 20 лет
03:50
Политика
ЦИК: явка на выборах в Госдуму на Чукотке превысила 47%
03:19
Политика
Fox Business: предприниматели осудили Байдена за мандат на вакцинацию в США
03:18
Происшествия
Автомобиль протаранил остановку на Дмитровском шоссе в Москве
03:14
Общество
«Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды
03:05
Политика
Общая явка избирателей на Камчатке составила почти 27%
03:01
Политика
Маневры России на учениях «Запад-2021» восхитили болгарских читателей dir.bg
02:51
Политика
Депутаты парламента изберут главу Северной Осетии 19 сентября
02:37
Политика
Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Японии
Все новости

«Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды
Общество
«Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды
pixabay.com

Токио, 19 сентября. Автор журнала Daily Shinco Юки Токунага отправился в Россию в поисках воды для чая. Он посетил Северный Кавказ и рассказал о вкусе местной минеральной воды.

Заняться поисками подходящей воды для чайной церемонии ему посоветовал учитель. В Пятигорске Токунага познакомился с местным таксистом, который и решил его отвезти к источникам. Для этого они отправились в Ессентуки. Там у питьевой галереи толпились люди. Японцу предложили начать с более мягкого варианта, пишет «ИноСМИ».

«Я набрал №2 в стаканчик, выпил его залпом и тут же закашлялся. Вода – соленая. Я никогда не пил настолько соленую и при этом газированную воду. Более того, это был самый легкий вариант», — отметил автор.

Вода №4 показалась более насыщенной по вкусу, но сильно газированной. После он попробовал самый крепкий вариант – №17. По ощущениям японца, он будто выпил соль, немного разбавленную жидкостью. В отличие от него местные жители залпом пили все виды воды.

После Токунага отправился в Кисловодск. Но там вода напоминала ему железо. Возвращаясь ни с чем в Москву, он позвонил своему наставнику и извинился безрезультатными поисками. Учитель удивился, так как он просил просто поискать воду в магазине, а не ехать к минеральным источникам.

Многие люди пьют воду во время еды. Существует предположение, что жидкость может нанести вред организму, если употреблять ее вместе с пищей. Но этот миф развеяла диетолог Светлана Фус. По ее словам, вода никак не влияет на процесс пищеварения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Пил соль»: автор Daily Shincho поделился впечатлениями от российской минеральный воды
вода чай впечатления
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru