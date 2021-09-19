София, 19 сентября. Военные маневры российских войск, продемонстрированные в ходе учений «Запад-2021», вдохновили читателей болгарского портала dir.bg.

Пользователи оставили массу комментариев под материалом «Какое оружие тестировала Россия на масштабных учениях «Запад-2021». Многие болгарские читатели высоко оценили военную мощь РФ и даже попросили, чтобы Москва освободила Софию в третий раз — от НАТО и влияния США.

«Да освободит нас Россия в третий раз – однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев», — написал пользователь иВанчо.

Большинство читателей выразили примерно схожую позицию: в отличие от стран НАТО, Россия может выступать гарантом безопасности и независимости, что она уже неоднократно доказала. С другой стороны, довериться Вашингтону — это обречь себя на судьбу Афганистана, заметили комментаторы. Поэтому Москва правильно делает, что «гоняет» НАТО у самых границ Евросоюза, заключили болгары.

«Только большая палка может удержать англосаксонских шакалов от России. И в данном случае от Белоруссии», — резюмировал пользователь.

Военные учения «Запад-2021» носили сугубо оборонительный характер, а Москва никогда бы не использовала маневры для вооруженных провокаций или начала конфликта. Об этом заявил политолог Антон Иванов.