Корабль Crew Dragon с космическими туристами приводнился в Атлантике

Таллахасси, 19 сентября. Непрофессиональные космонавты на корабле Crew Dragon в воскресенье успешно приводнились в Атлантике после трехдневной миссии на орбите, передает журнал SpaceNews.

Экипаж зашел на посадку вблизи Флориды. Миссия космических туристов носила название Inspiration4, а одним из четырех участников полета стал миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Именно он оплатил все четыре места на корабле и не захотел озвучивать сумму сделки.

Кроме Айзекмана на корабле также присутствовали 29-летняя медик из детской больницы Хейли Арсено, которая стала инвалидом из-за рака костей. В экипаж вошли и 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.