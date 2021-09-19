«Дурачатся для вас»: Порошенко раскрыл смысл переименования Украины

Киев, 19 сентября. Инициатива о переименовании Украины была злонамеренно вброшена в информационное пространство, чтобы отвлечь внимание простых граждан, заявил экс-президент Петр Порошенко.

Лидер партии «Европейская солидарность» выразил уверенность, что заявления чиновников из команды президента Владимира Зеленского при всей своей абсурдности имеют ощутимый тайный смысл. Задача каждого подобного вброса в информационное пространство, уверен политик, будь то перевод языка на латиницу или изменение названия страны, — отвлечь украинцев от настоящих проблем. Все эти действия — хорошо продуманная политтехнология, заключил Порошенко.

«Они дурачатся для вас, продвигая абсолютно маразматические идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание.<...> Они это делают, чтобы прикрыть собственные схемы, отвлечь наше с вами внимание», — раскрыл махинации соратников Зеленского парламентарий.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой официально запросить у США статус основного союзника вне НАТО. Однако предложение лидера «Европейской солидарности» не прошло голосование в Верховной раде.