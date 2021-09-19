Юрист Миронов перечислил разрешенные для перевозки в машине средства обороны

Москва, 19 сентября. Россияне могут возить в собственных автомобилях далеко не все виды оружия и средства самообороны. Об этом заявил адвокат Анатолий Миронов.

Закон позволяет без особых мер предосторожности перевозить в машине газовый баллончик, ножи, резиновые и телескопические дубинки. Оружием для самообороны считаются пистолеты и револьверы с патронами травматического и газового действия, а также механические распылители, отечественные электрошокеры и искровые разрядники, передает «Прайм».

«Закон "Об оружии" запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. [...] В машине оно может находиться при наличии соответствующего разрешения только при перевозке или транспортировке, при этом в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе», — пояснил юрист.

«Травматику» разрешается носить с собой только в специальной кобуре. В машине же она должна храниться в чехле и отдельно от патронов.

Сотрудники правоохранительных органов ранее изъяли из автомобиля жителя Воронежской области целый арсенал оружия и боеприпасов. Мужчину подозревают в нападении на полицейский участок.