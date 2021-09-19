Пользователь WeChat призвал контролировать норму потребления масел в день

Пекин, 19 сентября. Растительные масла встречаются практически у всех на кухне. Как употреблять этот продукт без вреда для здоровья, рассказал пользователь WeChat.

Существует множество видов растительных масел. Среди них кукурузное, соевое, арахисовое, рапсовое, подсолнечное, оливковое и кунжутное. Каждый из этих продуктов богат кислотами, которые приносят пользу организму.

Чтобы не навредить здоровью, нужно контролировать норму потребления масел. По рекомендациям «Руководства сбалансированного питания для жителей Китая», рекомендуется употреблять 25-35 граммов в день, пишет «ИноСМИ».

Идеального вида масла, по мнению китайского пользователя, нет. Поэтому рекомендуется регулярно менять привычный продукт на другой. Необходимо контролировать температуру нагрева. Если передержать масло на огне, в нем начнут образовываться вредные вещества. Они способны провоцировать развитие рака.

Подсолнечное масло может быть вредным для жителей старше 60 лет. За счет жирных кислот, оказывающих влияние на настроение и поведение, продукт провоцирует воспалительные нарушения. Диетолог Михаил Гинзбург рекомендует снизить потребление этого товара.