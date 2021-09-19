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«Трещины НАТО»: сенатор Пушков предрек Европе фатальные последствия создания AUKUS

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 02:13
Политика
«Трещины НАТО»: сенатор Пушков предрек Европе фатальные последствия создания AUKUS
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 сентября. Англосаксонский антикитайский военный союз AUKUS обернется сокрушительным ударом по Европе и странам НАТО, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Попытка США усилить позиции в Тихом океане может оказаться провальной, заметил парламентарий. По его словам, Вашингтон все более явственно дает понять Старому Свету, что готов разорвать с ним все связи, если это поможет в борьбе с КНР. Белый дом, постоянно говорящий об общей солидарности демократического западного мира перед «авторитарной» угрозой, сам же подрывает свои идеалы, заключил Пушков.

«Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, США наносят удар по союзникам в Европе. И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом. Начался процесс при (экс-президенте США Бараке. — Прим. ред.) Обаме, продолжается при Байдене. Это действительно может привести к растущим трещинам внутри НАТО», — написал сенатор.

Создание альянса AUKUS уже подорвало отношения между США и Францией. Впервые за очень долгое время Париж отозвал своего посла из Вашингтона для консультацией. Поводом стал сорванный контракт на 66 миллиардов долларов для постройки для Австралии подводного флота.

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