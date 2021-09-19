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Правительство РФ одобрило проект о страховой выплате врачам красных зон
Экономика
Правительство РФ одобрило проект о страховой выплате врачам красных зон
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 сентября. Правительство России в ходе заседания одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с больными COVID-19.

В законопроект входят медики, находившиеся с пациентами, у которых подтверждено заболевание или с теми, у кого есть подозрение на заражение. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина России.

«Решение Правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается в опубликованной информации.

Страховая выплата будет проводиться единовременно врачам. Кроме того, в список входят средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи.

Недавно американские ученые из Университета Мэриленда обнаружили особенность мутировавшего коронавируса. Оказалось, что за счет появления новых штаммов вирус приобрел навык, позволяющий ему лучше переноситься по воздуху.

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врачи выплаты коронавирус красная зона
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