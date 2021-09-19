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Депутат Бютикофер назвал способ превращения «СП-2» в «инвестиционную руину»
Экономика
Депутат Бютикофер назвал способ превращения «СП-2» в «инвестиционную руину»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 19 сентября. Еврокомиссия еще может превратить «Северный поток — 2» в «инвестиционную руину». Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.

Федеральное сетевое агентство (BNA) может одобрить страт эксплуатации российско-немецкого трубопровода. Однако это решение не является окончательным, способ изменить его все же существует.

«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», — заявил Бютикофер в интервью dpa.

Однако выражение «инвестиционная руина» хорошо звучит только с точки зрения термина, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, «Северный поток — 2» нужен Европе, проект способен решить проблемы энергетики Европейского союза, передает «Экономика сегодня». По российскому законодательству, газ по трубопроводу способны прокачивать разные собственники.

«Бютикофер ничего не понимает в газовом бизнесе. Для соблюдения газовой директивы и Третьего энергопакета не обязательно менять газовое законодательство РФ. Изменение прав собственности на газ не один год происходит при торговле на электронной площадке "Газпрома". В таком случае газ имеет разных собственников, а газовая директива выполняется», – заключает Пикин.

Немецкий политолог Александр Рар ранее рассказал об отношении к «Северному потоку — 2» в Германии. Он отметил, что многие разумные политики и предприниматели понимают, что ссориться с Россией не стоит, так как от нее зависят поставки газа в Европу.

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Северный поток — 2 инвестиционная руина райнхард бютикофер
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