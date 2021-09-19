«Надо было рискнуть»: Захарова рассказала об участии в баскетбольном матче

Москва, 19 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась сыграть в баскетбол, о котором практически ничего не знала. В этом дипломат призналась в своих соцсетях.

Она опубликовала фотографию и видео с благотворительного матча в поддержку детей с ДЦП. Захарова отметила, что этому мероприятию уже десять лет, и поблагодарила его организаторов за важное дело.

«Первый раз вышла на баскетбольную площадку. Или не площадку? Зал, поле?.. Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего. Но игра была благотворительной, компания интересная надо было рискнуть», — написала дипломат.

Мария Захарова ранее забросила мяч в корзину во время баскетбольного матча. Одним из членов команды официального представителя МИД России был актер Гоша Куценко. В акции также приняли участие другие политики, артисты и профессиональные спортсмены.