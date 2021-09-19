Мэр Йоханнесбурга Матонго погиб в ДТП через месяц после избрания

Йоханнесбург, 19 сентября. Мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в ДТП. Это произошло через месяц после его избрания на пост градоначальника.

Матонго возвращался с предвыборной кампании в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, когда произошла авария. В Соуэто чиновник помогал с предвыборной кампанией действующего президента ЮАР Сирила Рамафосу. Подробности ДТП пока не разглашаются. Предшественник Матонго, Джефф Махубо, погиб от коронавирусной инфекции.

Еще одно смертельное ДТП в Африке 18 сентября произошло в ЦАР. Машина миротворческой миссии ООН сбила и переехала женщину, протаранила толпу и въехала в жилой дом. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.