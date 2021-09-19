Боец ММА Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей

Москва, 19 сентября. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал уверенную победу над блогером Артемом Тарасовым в бою по правилам бокса в ММА-перчатках.

Встреча спортсменов состоялась в Москве. По регламенту бойцы боксировали три раунда по две минуты. Емельяненко четыре раза отправлял Тарасова в нокдаун на протяжении всего боя.

Поединок закончился победой Емельяненко единогласным решением судей. Весовые категории бойцов были разными: Тарасов уступал сопернику в весе более чем на 35 кг.

Емельяненко подписал контракт на бой с Тарасовым еще в прошлом месяце. До этого ветеран MMA проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.