Голосование на выборах в Госдуму началось в Новой Зеландии

Веллингтон, 19 сентября. Выборы в Государственную думу Российской Федерации стартовали в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Избирательные участки начали свою работу на территории диппредставительства.

Россияне, проживающие в Новой Зеландии, смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (11:00 воскресенья по московскому времени). Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на слова представителей посольства России в стране.

Дипломаты отметили, что граждане РФ проявляли активный интерес к выборам задолго до голосования и обращались с вопросами о деталях избирательного процесса по телефону и электронной почте. Для голосования россияне должны иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.

Ранее замглавы Центризбиркома Российской Федерации Николай Булаев подвел итоги второго дня голосования на выборах в Госдуму. Чиновник подчеркнул, что избирательный процесс проходит без существенных нарушений.