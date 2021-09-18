Фестиваль «Кинотавр» 32-й раз стартовал в Сочи

Сочи, 18 сентября. Кинематографисты в 32-й раз собрались в городе Сочи на открытии фестиваля «Кинотавр». В рамках мероприятия они представят свои работы, которые оценит компетентное жюри.

Программа смотра в этом сезоне является уникальной, заявил президент фестиваля Александр Роднянский. Свои слова он объяснил соответствующим временем, которое переживает человечество.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа», — цитирует Роднянского агентство ТАСС.

Церемония открытия «Кинотавра» прошла под эгидой роли женщин в современном кинематографе. Участники мероприятия обсудили положение России в мировой повестке этого дня. Беседа велась в формате ток-шоу «Сестры». В качестве музыкальной гости на церемонии выступила певица Manizha.

В этом году конкурсная программа представлена 15 фильмами российского производства. Из-за угрозы распространения коронавируса фестиваль второй год подряд проходит в формате делового форума.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам и гостям «Кинотавра». По словам главы государства, фестиваль объединяет на своих площадках признанных мастеров и ярких дебютантов.