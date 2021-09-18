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Футбольное фанаты устроили массовую драку во время матча «Ланс» — «Лилль»

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 23:22
Происшествия
Футбольное фанаты устроили массовую драку во время матча «Ланс» — «Лилль»
wikipedia.org  /  Andrei Stroe / CC BY-SA 3.0

Ланс, 18 сентября. Болельщики устроили массовое побоище во время встречи «Ланса» и «Лилля» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Видеоролик появился в соцсетях.

Столкновение болельщиков произошло после окончания первого тайма. Несколько фанатов «Ланса» выбежали с трибун и через все поле двинулись к гостевому сектору. Там они устроили массовое побоище против фанатов «Лилля».

Из-за потасовки второй тайм встречи начался с опозданием. В результате драки несколько сотрудников арены получили травмы.

Встреча завершилась победой «Ланса», футболисты которого во втором тайме один раз смогли поразить ворота «Лилля». Судейский свисток зафиксировал победу хозяев с минимальным счетом 1:0.

Тем временем сборная России по мини-футболу пробилась в плей-офф чемпионата мира. Благодаря победе над Гватемалой, россияне набрали девять очков и с первого места в группе B вышли в 1/8 финала мирового первенства.

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