Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 23:31
23:28
Политика
Выгодно и удобно: социолог Алиев назвал главные преимущества онлайн-голосования
23:22
Происшествия
Футбольное фанаты устроили массовую драку во время матча «Ланс» — «Лилль»
23:20
Общество
Clinical Infectious Diseases: из-за мутаций коронавирус быстрее передается по воздуху
23:17
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику команды Навального про «Умное голосование»
23:15
Политика
Политэксперт Марков перечислил основные типы нарушений на выборах в ГД
23:02
Политика
Правительство Ленобласти: явка на думских выборах составила 23 процента
22:57
Политика
«Честные и прозрачные»: Тихановская поделилась мечтами об отношениях России и Белоруссии
22:54
Весь мир
США усиливают санкции в отношении причастных к военному конфликту в Эфиопии
22:52
Общество
Кай Метов попал в белорусскую больницу после ДТП
22:48
Весь мир
СМИ ЦАР предупредили о возможных антироссийских провокациях со стороны миротворцев ООН
Все новости

YouTube ограничил доступ к ролику команды Навального про «Умное голосование»

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 23:17
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику команды Навального про «Умное голосование»
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 сентября. Видеосервис YouTube заблокировал на территории РФ ролик команды осужденного блогера Алексея Навального с рекомендациями «Умного голосования».

Отныне сервис предупреждает пользователей, что видео было заблокировано по требованию государственных органов. Ранее с соответствующим требованием к руководству YouTube обратился Роскомнадзор. Ведомство требовало, чтобы платформа удалила три видеоролика, которые содержали списки «Умного голосования».

Google и Apple также приняли решение удалить приложение «Навальный» со встроенным проектом «УГ» из своих мобильных магазинов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такое решение корпораций поддержали в Кремле.

На днях бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере Telegram. Соответствующее заявление сделал создатель известной платформы Павел Дуров на фоне завершения агитационного периода в России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / YouTube ограничил доступ к ролику команды Навального про «Умное голосование»
выборы навальный youtube умное голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru