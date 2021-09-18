YouTube ограничил доступ к ролику команды Навального про «Умное голосование»

Москва, 18 сентября. Видеосервис YouTube заблокировал на территории РФ ролик команды осужденного блогера Алексея Навального с рекомендациями «Умного голосования».

Отныне сервис предупреждает пользователей, что видео было заблокировано по требованию государственных органов. Ранее с соответствующим требованием к руководству YouTube обратился Роскомнадзор. Ведомство требовало, чтобы платформа удалила три видеоролика, которые содержали списки «Умного голосования».

Google и Apple также приняли решение удалить приложение «Навальный» со встроенным проектом «УГ» из своих мобильных магазинов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такое решение корпораций поддержали в Кремле.

На днях бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере Telegram. Соответствующее заявление сделал создатель известной платформы Павел Дуров на фоне завершения агитационного периода в России.