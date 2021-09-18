«Честные и прозрачные»: Тихановская поделилась мечтами об отношениях России и Белоруссии

Вильнюс, 18 сентября. Экономики России и Белоруссии тесно связаны, поэтому и отношения между Москвой и Минском должны быть соответствующие, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Бежавшая в Литву после поражения на выборах 2020 года Тихановская поделилась мечтами о том, какими должны быть идеальные отношения двух стран. В первую очередь связи Москвы и Минска должны быть открытыми, доверительными и строиться на уважении международных и национальных законов, подчеркнула она.

«Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», — заявила Тихановская.

Однако отношения России и Белоруссии в последнее время улучшаются все больше и без вмешательства в процесс Тихановской. Этот факт пугает геополитических противников двух государств. Чем может обернуться курс на взаимную интеграцию рассказал аналитик ФАН.