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Кай Метов попал в белорусскую больницу после ДТП

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 22:58
Общество
Кай Метов попал в белорусскую больницу после ДТП
Prt Scr instagram.com  /  @kay_metov

Минск, 18 сентября. Заслуженный артист России Кай Метов госпитализирован на территории Белоруссии после автомобильной аварии. Певец должен был выступить в одном из городов страны.

Кай Метов должен был порадовать жителей Белоруссии своими песнями на концерте, который организовали по случаю для города Гродно. Но перед выступлением он попал в ДТП, после чего его увезли в одну из больниц. Информацию о госпитализации знаменитого певца в Сети распространили белорусские СМИ.

«Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице», — говорится в сообщении Tekegram-канала «Гродно Плюс».

Официальной информации об аварии пока нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Автор и исполнитель песен Кай Метов весной 2021 года сообщил, что дети не просят у него денег. Они стараются самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.

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