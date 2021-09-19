Среди демократов растут противоречия в преддверии ключевого голосования по инфраструктуре

Вашингтон, 18 сентября. Демократическая партия пытается преодолеть внутренние разногласия для принятия амбициозного плана президента Байдена, касающегося социальной инфраструктуры.

Поддержка всех членов Конгресса от Демократической партии становится критически важной на фоне ожидаемого отсутствия поддержки реализации предвыборных обещаний Байдена со стороны Республиканской партии. Таким образом в разделенном пополам сенате каждый голос становится критически важным для принятия инфраструктурного плана стоимостью 3,5 триллиона долларов.

Вместе с тем, многие умеренные демократы, такие, как Джо Манчин из Западной Вирджинии и Кирстен Синема из Аризоны, высказываются о чрезмерной дороговизне предложенного плана и предлагают урезать расходы до уровня 1 — 1,5 триллионов. С этим предложением, в свою очередь, решительно не согласны представители левого крыла Демпартии, которые настаивают на варианте «все или ничего», отмечая, что в усеченном варианте весь инфраструктурный план теряет свой смысл. Бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс настаивает на том, что для достижения долговременных целей в области борьбы с изменением климата необходимо финансирование в размере 6 триллионов долларов.

Ожидается, что в конечном итоге будет достигнут компромисс, который зафиксирует сумму в размере 2 — 2,5 триллионов долларов. Но поскольку комитеты Палаты представителей только что закончили разработку версии пакета стоимостью 3,5 триллиона, уменьшение расходов будет означать, что некоторые приоритеты придется урезать.

Что нам стоит инфраструктуру построить?

Для финансирования инфраструктурного плана, профильный Комитет Палаты представителей одобрил повышение налогов на 2,1 триллиона долларов. В основном эти предложения коснутся богатых американцев и корпорации.

Ожидается, что Байден, который пообещал не повышать налоги для граждан, зарабатывающих менее 400 тыс. долларов в год, примет предложение повысить максимальную ставку подоходного налога с физических лиц для самых богатых американцев. Она будет увеличена до 39,6%, что выше, чем 37%, которые действовали при администрации Дональда Трампа. Также демократы хотят повысить и другие налоги для самых богатых, хотя пока нет ясности, какие из существующих предложений будут приняты.

Федеральное агентство новостей /

Также президент хочет повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, но, возможно, и этот план будет скорректирован до уровня 25%. Демократы сталкиваются с другими разногласиями по поводу налогов на доходы корпораций за рубежом и средства, направленные на выкуп акций.

Вместе с тем члены Демпартии планируют предоставить налоговые льготы для семей с детьми, расходы на здравоохранение, а также для граждан с низкими доходами.

Когда в товарищах согласья нет...

Баталии идут и по вопросам здравоохранения: трое умеренных демократов заблокировали принятие комитетом Палаты представителей главного приоритета для Байдена и прогрессистов: сэкономить сотни миллиардов, позволив Medicare договориться о более низких ценах на закупаемые ею лекарства. Производители лекарств выступают против этого плана, и некоторые умеренные хотят смягчить его.

Демократы планировали использовать сэкономленные средства для финансирования нового плана медицинского обслуживания в области стоматологии, офтальмологии и оториноларингологии. Если изменение ценообразования на лекарства не будет принято, финансирование расширенной программы Medicare ставится под угрозу.

Палата представителей предложила гранты энергетическим компаниям, которые переходят на возобновляемые виды топлива, и штрафы для тех, кто этого не делает, что является основой повестки по вопросам изменения климата. Сенатор Манчин, председатель энергетического комитета Сената и ярый защитник угольной промышленности своего штата, высказался решительно против этого шага.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала умеренным представителям Демократической партии, что нижняя палата конгресса до 27 сентября рассмотрит поддерживаемый ими инфраструктурный законопроект стоимостью 1 триллион долларов. Однако левое крыло демократов пригрозило проголосовать против него, если умеренные члены партии не поддержат проект президента на 3,5 триллиона, что делает маловероятной возможность Пелоси консолидировать позицию партии в преддверии предстоящего голосования по ключевому вопросу повестки команды Байдена.