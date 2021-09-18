США усиливают санкции в отношении причастных к военному конфликту в Эфиопии

Аддис-Абеба, 18 сентября. Президент США Джо Байден приказал усилить санкции в отношении Правительства Эфиопии, руководства штата Амхара, а также повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

По данным американской администрации, все перечисленные так или иначе несут ответственность за начало вооруженного противостояния, затягивание военных действий и ограничение доступа в регион гуманитарных организаций и общественных деятелей.

«Конфликт в Эфиопии — это трагедия, причиняющая огромные человеческие страдания и угрожающая единству страны. США полны решимости добиться мирного разрешения конфликта и готовы оказать поддержку в данном вопросе», — пишет в указе Байден.

twitter.com / @AbiyAhmedAli

Однако не стоит забывать, что именно мятежники НФОТ в июле инициировали масштабную военную операцию против федеральных сил, попытавшись захватить соседние штаты Амхара и Афар. За первые три недели боев им удалось заблокировать несколько дорог и взять под контроль ряд ключевых городов. Тем не менее правительственные войска при активной поддержке ополченцев и спецподразделений вернули потерянные территории.

Позже премьер-министр Абий Ахмед Али направил американскому лидеру письмо, в котором раскритиковал Вашингтон и международное сообщество за отсутствие реакции на преступления, совершенные боевиками НФОТ. Его позицию поддержали архиепископы Эфиопской православной церкви епархии США и Канады, которые провели встречу с американскими конгрессменами и призвали прекратить оказывать давление на африканское государство.