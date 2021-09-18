СМИ ЦАР предупредили о возможных антироссийских провокациях со стороны миротворцев ООН

Банги, 18 сентября. Сотрудники Многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) оказались замешаны в организации провокаций против российских инструкторов, сообщает Le Potentiel Centrafricain

Центральноафриканские журналисты считают, что очередная информационная кампания против россиян началась 10 августа. Тогда население города Бриа вышло на массовый митинг после смертельного ДТП по вине миротворцев.

Мавританский военный контингент миссии испугался народного гнева и попытался разогнать людей, открыв предупредительный огонь. Одна из пуль попала в 12-летнюю Калтуму Джума. Ребенок скончался на месте от обильной кровопотери. Помимо этого, огнестрельные ранения получили еще два человека.

Обеспокоенный возможными последствиями заместитель командующего миссией, египетский полковник Хишам Мохаммед Камаль Эль-Дин распространил вброс, якобы девочку застрелил российский снайпер.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, отца убитой попытались подкупить, предложив ему 1,5 миллиона франков КФА за лжесвидетельства в рамках видеообращения к народу.

Мужчину принуждали обвинить в произошедшем не сотрудников МИНУСКА, а отечественных специалистов. Однако он отказался брать деньги, написал открытое письмо с требованием наказать виновных генпрокурору республики и предал инцидент широкой огласке.

Понимая, что ситуация приведет к скандалу, представители миссии ООН решили использовать другие методы для очернения имиджа россиян. Они поняли, что необходимо использовать человека, работающего с союзниками властей ЦАР. Им стал Илидан Гбакаро — тридцатилетний гражданин республики, который иногда привлекался в качестве переводчика при подготовке правительственных сил.

Журналисты отметили, что мужчину изначально плохо приняли в Бриа, так как он отличался вспыльчивым характером, употреблял спиртное и наркотики. Кроме того, его несколько раз замечали в окружении преступных групп и сотрудников ООН. Последним он передавал данные о том, сколько отечественных инструкторов находятся в тренировочном лагере, чем они занимаются, куда ездят и так далее. Одним словом – выполнял роль разведчика.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Миротворцы намеревались использовать полученную информацию для дискредитации образа россиян в глазах населения, вот только поводов для этого никто не давал. Когда отечественные специалисты узнали о сотрудничестве Гбакаро с МИНУСКА, они инициировали расследование и отстранили шпиона от работы.

Последний отправился в лагерь миссии ООН и заявил, якобы его намерены убить. Представители Организации Объединенных Наций зацепились за возможность обвинить инструкторов и пытаются преподнести ситуацию так, будто жизни переводчика действительно угрожает опасность.

Ранее ФАН сообщал, что члены гражданских объединений Центральноафриканской Республики обратились к международным организациям по защите прав детей и потребовали справедливого наказания для миротворцев, застреливших ребенка на митинге в Бриа.