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«Блокирует развитие страны»: жители ЦАР раскритиковали ООН за продление санкций против республики
Весь мир
«Блокирует развитие страны»: жители ЦАР раскритиковали ООН за продление санкций против республики
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 18 сентября. Молодые центральноафриканцы организовали демонстрацию, на которой в очередной раз напомнили ООН о необходимости отмены ограничительных мер в отношении ЦАР, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Митинг прошел возле Национальной ассамблеи. К самому зданию участников не пустили сотрудники жандармерии и военные, обеспечивающие безопасность парламентариев.

В мероприятии участвовало более 300 человек из восьми районов столицы. По их мнению, необходимость снятия запрета на поставки вооружения и военной техники назрела давно.

«Мы осознали, что народ требует скорейшей отмены эмбарго, которое больше не имеет смысла. Хуже того, оно блокирует развитие страны», — заявил чиновник, который вышел к жителям.

Один из протестующих на условиях анонимности уточнил, что «у Совета Безопасности ООН изначально не было веских оснований для того, чтобы вводить, а потом продлевать санкции. В настоящее время почти на всей территории республики обстановка спокойная: власти и национальная армия, благодаря консультативной помощи российских инструкторов, восстановили контроль над территориями страны».

«Блокирует развитие страны»: жители ЦАР раскритиковали ООН за продление санкций против республики
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

По мнению людей, оружейное эмбарго ООН выгодно только боевикам и коллективному Западу, старающимся искусственно ограничить восстановление мира и стабильности в ЦАР.

«Благодаря эмбарго мы оказались в заложниках ООН. Вот почему мы ставим знак равенства между представителями Организации Объединенных Наций и радикалами, они работают тайно. Поэтому я вынужден признать, что разрушение нашей республики принесет пользу некоторым странам — членам Совета Безопасности», — заявил еще один участник митинга.

Ранее ФАН сообщал, что народ ЦАР осудил США за поддержку санкций международной организации.

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