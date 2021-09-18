Эфиопские священнослужители призвали Конгресс США отказаться от давления на Аддис-Абебу

Аддис-Абеба, 18 сентября. Архиепископы Эфиопской православной церкви епархии США и Канады встретились с американскими конгрессменами и призвали прекратить оказывать давление на африканское государство страну, сообщило издание FBC (Fana Broadcasting Corporate).

Помимо этого, священнослужители проведут беседы с официальными лицами Госдепа и сенаторами, чтобы изменить предвзятое отношение Правительства Соединенных Штатов к текущей ситуации в стране.

Конфликт на севере африканского государства начался в ноябре прошлого года, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али направил в регион войска для борьбы с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

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Сразу после начала боевых действий десятки тысяч беженцев пересекли границу с Суданом, спасаясь от смерти. Межэтнический конфликт охватил соседние штаты и спровоцировал гуманитарный кризис.

Ранее ФАН сообщал, что посол России в Эфиопии Евгений Теркин поздравил жителей республики с прошедшим Новым годом и передал властям пожелание Москвы об укреплении сотрудничества между государствами.