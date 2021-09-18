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Расследование преступлений габонского контингента ООН в ЦАР завершат через три месяца
Весь мир
Расследование преступлений габонского контингента ООН в ЦАР завершат через три месяца
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 18 сентября. Руководство многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) рассмотрит пять случаев надругательства над жительницами республики со стороны габонского контингента миротворцев, сообщает Agence Ecofin.

Расследование преступлений инициировано по просьбе генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша, узнавшего о постоянных обвинениях в адрес «голубых касок» со стороны местного населения африканской страны. Согласно первоначальным данным, по меньшей мере пять молодых девушек стали жертвами военнослужащих из Габона.

Злодеяния совершались в малонаселенных районах центральной части государства.

«С учетом серьезности этих утверждений и политики абсолютной нетерпимости Организации Объединенных Наций к подобным преступлениям, секретариат ООН принял решение о репатриации всего контингента из Либревиля», — сообщается в коммюнике.

Расследование преступлений габонского контингента ООН в ЦАР завершат через три месяца
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Это не первые сообщения о превышении должностных полномочий, а также о сексуальном насилии. С 2014 года, то есть с самого начала работы миссии в ЦАР, подобные обвинения поступают на регулярной основе. Однако виновные так и не ответили за содеянное.

В настоящее время секретариат ООН проинформировал власти Габона о том, что в течение пяти рабочих дней будет назначен национальный следователь по этому делу.

«Расследование же будет завершено через 90 дней», — заключили в организации.

Ранее ФАН сообщал, что ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в сексуальном насилии.

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