Власти Эфиопии обвинили США в замалчивании преступлений сепаратистов на севере страны

Аддис-Абеба, 18 сентября. Глава Правительства Эфиопии Абий Ахмед Али направил американскому президенту Джо Байдену письмо, в котором отметил попустительство международного сообщества относительно преступлений, совершенных сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Документ опубликован на официальной странице премьера в Twitter.

An Open Letter to President Joseph R. Biden Jr. #Ethiopia pic.twitter.com/IzcQzSE3Tc — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) September 17, 2021

Абий Ахмед подчеркнул, что повстанцы намеренно занимались истреблением населения регионов Афар и Амхара, а также вербовали детей в ряды сил вооруженного формирования.

В письме премьер-министр Эфиопии обвинил США и другие страны Запада в бездействии и замалчивании проблемы. Он отметил, что члены «Народного фронта освобождения Тыграя» подавляют инакомыслие в республике, нарушают права человека и «душат демократические свободы».

В то же время Абий Ахмед добавил, что Аддис-Абеба ожидает от Вашингтона поддержки, так как деятельность мятежников угрожает дестабилизацией обстановки на африканском континенте.

Ранее ФАН сообщал, что МИД России призвал враждующие стороны в Эфиопии заключить перемирие и сесть за стол переговоров. По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в деле урегулирования конфликта главную роль должны сыграть именно жители республики.