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МИД Франции: сорванный контракт по подлодкам подрывает отношения Парижа и Вашингтона

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 21:59
Политика
МИД Франции: сорванный контракт по подлодкам подрывает отношения Парижа и Вашингтона
wikipedia.org  /  Жан-Ив Ле Дриан

Париж, 18 сентября. Двусторонние отношения США и Франции оказались под серьезной угроз из-за разорванного контракта с Австралией на строительство подлодок, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан обрушился с жесткой критикой на инициативу США по созданию оборонного альянса AUKUS в Тихоокеанском регионе. Заключение соглашения обернулось разрывом контракта между Парижем и Канберрой на строительство подводного атомного флота на общую сумму в 66 миллиардов долларов.

«В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях», — подчеркнул глава французского дипломатического ведомства.

Вскоре после расторжения контракта МИД Франции отозвал послов из Вашингтона и Канберры для консультаций. Сам Ле Дриан открыто назвал создание AUKUS и последовавший за ним разрыв контрактов «ножом в спину».

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