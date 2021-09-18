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Климатолог Терешонок: предстоящая зима в России будет морозной
Общество
Климатолог Терешонок: предстоящая зима в России будет морозной
pixabay.com  /  PD

Москва, 18 сентября. Зима в этом году будет холодной из-за влияния арктического антициклона. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Он пояснил, что нынешнее похолодание также связано с антициклоном. В зимние месяцы можно ожидать сильных морозов, передает URA.RU.

«Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала. А в Сибири вечно хозяйничает, то Монгольский, то Сибирский антициклон. В Якутии — холод, как обычно», — отметил Терешонок.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин добавил, что погода в будущем будет крайне переменчивой. Грядет потепление, но этот процесс довольно медленный, поэтому изменения будут происходить постепенно.

Первый снег ранее выпал в Нижегородской области. Такое явление 16 сентября для региона — большая редкость.

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россия холод зима
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