Дипломат Захарова забросила мяч в корзину во время баскетбольного матча

Москва, 18 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в благотворительном баскетбольном матче. Дипломат забросила мяч в корзину противника.

Видеофрагмент игры опубликовал «Пул №3». На кадрах видно, как Захарова ведет мяч, затем берет его в руки, подпрыгивает и отправляет его в корзину. Дипломата поздравили как друзья по команде, так и противники.

Благотворительный матч прошел в поддержку фонда помощи детям, больным ДЦП, «Шаг вместе». На площадку вышли известные политики, спортсмены и актеры. На кадрах можно заметить артиста и режиссера Гошу Куценко. Участниками мероприятия также стали вице-премьер Александр Новак, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, а также бывшие игроки сборной России Виталий Фридзон, Сергей Быков, Алексей Саврасенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее проголосовала на выборах в Госдуму. Дипломат посетила для этого одну из школ Москвы.