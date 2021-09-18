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Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на открытии своей закусочной
Шоу-бизнес
Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на открытии своей закусочной
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 сентября. Комик Гарик Харламов провел официальное открытие сети своих закусочных. На торжественное мероприятие он пришел с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук.

Вечеринка состоялась 18 сентября в одном из банкетных залов московского «Крокус Экспо». На ней присутствовали звездные друзья Харламова, в числе которых Марина Кравец, Павел Воля и другие. Самое большое внимание к себе привлекла актриса Ковальчук, роман с которой уже долгое время приписывают Харламову.

Вероятно, 40-летний комик устал скрывать отношения с 28-летней артисткой и решил официально объявить о своем новом статусе. Сама Ковальчук вела себя на вечере серьезно и отказывалась от алкогольных напитков, однако с удовольствием позировала фотографам.

Ходят слухи, что пара уже живет вместе, однако узаконивать отношения не спешит. Не так давно комик развелся с актрисой Кристиной Асмус и похудел на 20 килограмм. Сейчас Харламов вновь поправился на семь килограмм и планирует возобновить свои тренировки в спортзале.

Бывшая пассия комика Кристина Асмус активно занимается работой. Недавно актрисе предложили роль «серьезной» героини, из-за чего ей пришлось пойти на кардинальные перемены во внешности.

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