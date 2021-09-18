Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 22:02
21:59
Политика
МИД Франции: сорванный контракт по подлодкам подрывает отношения Парижа и Вашингтона
21:49
Общество
Климатолог Терешонок: предстоящая зима в России будет морозной
21:45
Политика
ЦИК: явка на избирательные участки к концу второго дня голосования составила 31,5%
21:43
Шоу-бизнес
Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на открытии своей закусочной
21:43
Спорт
Дипломат Захарова забросила мяч в корзину во время баскетбольного матча
21:43
Весь мир
Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
21:33
Политика
Более 80% жителей Курской области поучаствовали в онлайн-голосовании
21:26
Политика
Явка в Чечне по итогам двух дней голосования превысила 73 процента
21:18
Армия
Подразделения ВСУ во время учений уничтожили четыре собственных беспилотника
21:17
Весь мир
«Талибан» закрыл два министерства и меняет законодательство Афганистана
Все новости

Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
Весь мир
Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 18 сентября. Российские предприниматели поспособствуют развитию наиболее важных сфер жизни ЦАР, сообщает Radio Lengo Songo.

Пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем провел ставшую традиционной конференцию для журналистов, на которой заявил об усиливающейся поддержке со стороны российских инвесторов. По его словам, Москва помогла Банги вернуть мир и стабильность за счет оказания серьезной консультативной поддержки в области безопасности, однако этим ее усилия по восстановлению государственности не ограничились.

В настоящее время к делу развития ЦАР подключились отечественные инвесторы, предложившие модернизировать технологии в области здравоохранения, образования и экономики.

«Партнеры хотят усилить сотрудничество с Центральноафриканской Республикой, и это прекрасно, потому что без необходимых знаний и компетенций невозможно планомерное обновление страны. Сегодня ведется работа по нескольким направлениям, и тут стоит отметить министерство финансов, которое проводит большую работу по цифровизации отрасли», — уточнил Мокпем.

В правительстве понимают, что только обладая мощной экономической, демографической и образовательной базой, ЦАР сможет догнать соседей и достойно презентовать себя на международной арене.

Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
pixabay.com  / user:569659

«Поэтому мы обратились за помощью к нашим партнерам», — заключил пресс-секретарь президента.

Кроме того, российский бизнес заинтересован в работе с цифровой отраслью, что позволит быстрее протянуть оптоволоконные линии по всей территории африканского государства.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра раздал конкретные поручения чиновникам по развитию страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
россия африка цар инвесторы помощь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru