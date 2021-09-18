Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования

Банги, 18 сентября. Российские предприниматели поспособствуют развитию наиболее важных сфер жизни ЦАР, сообщает Radio Lengo Songo.

Пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем провел ставшую традиционной конференцию для журналистов, на которой заявил об усиливающейся поддержке со стороны российских инвесторов. По его словам, Москва помогла Банги вернуть мир и стабильность за счет оказания серьезной консультативной поддержки в области безопасности, однако этим ее усилия по восстановлению государственности не ограничились.

В настоящее время к делу развития ЦАР подключились отечественные инвесторы, предложившие модернизировать технологии в области здравоохранения, образования и экономики.

«Партнеры хотят усилить сотрудничество с Центральноафриканской Республикой, и это прекрасно, потому что без необходимых знаний и компетенций невозможно планомерное обновление страны. Сегодня ведется работа по нескольким направлениям, и тут стоит отметить министерство финансов, которое проводит большую работу по цифровизации отрасли», — уточнил Мокпем.

В правительстве понимают, что только обладая мощной экономической, демографической и образовательной базой, ЦАР сможет догнать соседей и достойно презентовать себя на международной арене.

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«Поэтому мы обратились за помощью к нашим партнерам», — заключил пресс-секретарь президента.

Кроме того, российский бизнес заинтересован в работе с цифровой отраслью, что позволит быстрее протянуть оптоволоконные линии по всей территории африканского государства.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра раздал конкретные поручения чиновникам по развитию страны.