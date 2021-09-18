Подразделения ВСУ во время учений уничтожили четыре собственных беспилотника

Луганск, 18 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили четыре ударных БПЛА при попытке научиться ими управлять. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Бойцы 79-й бригады ВСУ продолжают подготовку к диверсионно-террористическим актам с применением ударных беспилотников, изготовленных специалистами Житомирского военного института электротехники. На данный момент известно, что за период с 11 по 17 сентября во время подготовки операторов БПЛА разведывательной роты 79-й бригады было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. Один из них был утоплен, два разбиты о естественные преграды, а четвертый серьезно пострадал в результате налета на бойца ВСУ. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, ущерб данных учений составил примерно 450 тысяч рублей, которые военнослужащие должны будут возместить за свой счет.

Ранее сообщалось, что украинские военные летчики, имея огромный опыт, массово увольняются из-за низкой оплаты труда и отсутствия вылетов.