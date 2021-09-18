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Политолог Иванов: Россия не стала бы прикрываться учениями для нападения на другую страну
Армия
Политолог Иванов: Россия не стала бы прикрываться учениями для нападения на другую страну
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Москва, 18 сентября. Россия не стала бы прикрываться учениями ради наращивания сил у чьих-либо границ, однако у Москвы нет подобных планов, заявил политолог Анатолий Иванов.

Военное руководство РФ якобы должно было обеспечить большую прозрачность во время проведения совместных российско-белорусских учений «Запад-2021», ранее заявил глава оборонного ведомства Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Несмотря на то, что Москва и Минск официально обозначили, что эти маневры не направлены против каких-либо государств, норвежский министр выразил опасение из-за активности ВС РФ вблизи рубежей Норвегии.

Российско-белорусские учения «Запад» проводятся на регулярной основе, напомнил политолог Анатолий Иванов в комментарии для издания «Экономика сегодня». По его словам, страны НАТО также постоянно проводят маневры, однако власти России не реагируют на них подобным образом. Собеседник уверен, что у Москвы нет планов по наращиванию военного контингента у границ других стран и нападению на них, так как при желании РФ могла бы сделать это, не используя прикрытие в виде учений.

«Если бы России нужно было как-то укрепить свои позиции — никакими учениями никто прикрываться бы не стал. Более того, наша страна имеет адекватную политическую позицию, РФ никогда не начнет войну с кем-либо без реальных причин или угроз со стороны другого условного государства», — объяснил эксперт, почему НАТО может выдохнуть после учений «Запад-2021».

Наличие чьих-либо границ вблизи районов проведения учений ВС РФ и Белоруссии не является проблемой Москвы, констатировал Иванов. По его словам, Россия и Республика Беларусь граничат со многими странами, рубежи которых соприкасаются со многими российскими и белорусскими территориями. Резюмируя, политолог посоветовал особо опасающимся странам уделять больше внимания состоянию своих войск, а не «совать нос» в дела РФ.

Ранее аналитики из Великобритании заявили, что Россия продемонстрировала в ходе маневров «Запад-2021» достижения своего оборонно-промышленного комплекса, чтобы предостеречь иностранных оппонентов от необдуманных поступков. По их мнению, российские боевые роботы «Уран-9» являются главным козырем Москвы, наряду с передовыми системами противовоздушной обороны.

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Все новости / Армия / Политолог Иванов: Россия не стала бы прикрываться учениями для нападения на другую страну
россия нато иванов запад-2021
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