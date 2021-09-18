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Наблюдатели из ДНР следят за ситуацией в Донбассе перед учениями Украины с НАТО
Армия
Наблюдатели из ДНР следят за ситуацией в Донбассе перед учениями Украины с НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Донецк, 18 сентября. Ситуация в Донбассе находится под контролем со стороны ДНР, рассказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Разведка внимательно отслеживает действия военнослужащих ВСУ, рассказал представитель НМ Донецкой Народной Республики. Вскоре украинские войска будут принимать участие в совместных с НАТО маневрах «Объединенные усилия-2021». Любые замеченные изменения могут в итоге повлиять на сложившуюся обстановку в Донбассе, обратил внимание Басурин.

Маневры «Объединенные усилия-2021» начнутся 20 сентября и будут длиться до 30 сентября. Общее командование будет осуществлять главком ВСУ Валерий Залужный. Основная часть тренировок состоится на базе 232-го международного центра миротворчества и безопасности Яворов.

Вооруженные силы Украины ранее провели укрепление систем противовоздушной обороны в ходе подготовки перед совместными тренировками с НАТО. Радиотехнические и зенитно-ракетные войска были переброшены в Черниговскую область вблизи северных границ страны.

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