ВМС США заявили об успешных испытаниях в Атлантическом океане баллистической ракеты Trident II

Вашингтон, 18 сентября. Военно-морские силы США провели испытательный пуск баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пуск ракеты был осуществлен с борта стратегической атомной подводной лодки USS Wyoming. При этом представители американского флота выразили уверенность, что данные испытания демонстрируют широкие возможности США в стратегическом сдерживании.

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ осуществили успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны РФ отметили, что новейшая противоракета не имеет аналогов в мире и способна поражать любые воздушные и космические цели.