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ВМС США заявили об успешных испытаниях в Атлантическом океане баллистической ракеты Trident II

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 21:15
Армия
ВМС США заявили об успешных испытаниях в Атлантическом океане баллистической ракеты Trident II
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 сентября. Военно-морские силы США провели испытательный пуск баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пуск ракеты был осуществлен с борта стратегической атомной подводной лодки USS Wyoming. При этом представители американского флота выразили уверенность, что данные испытания демонстрируют широкие возможности США в стратегическом сдерживании.

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ осуществили успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны РФ отметили, что новейшая противоракета не имеет аналогов в мире и способна поражать любые воздушные и космические цели.

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