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Британский концерн Babcock International показал макет катера для ВМСУ

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 21:13
Армия
Британский концерн Babcock International показал макет катера для ВМСУ
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Лондон, 18 сентября. Макет нового катера для нужд ВМСУ был представлен в ходе выставки вооружений DSEI-2021 в Лондоне.

Разработку ведут специалисты британского концерна Babcock International. Новое судно создается для потребностей Военно-морского флота Украины. Группа компаний некоторое время назад заключила контракт с «Укроборонпромом» о сотрудничестве и взаимодействии. Катер создается в рамках проекта UNCEP.

Программа предусматривает создание восьми катеров с ракетным вооружением. Финансирование осуществляет Великобритания. Согласно условиям контракта, четыре корабля будут построены британскими предприятиями, еще четыре будут созданы уже на Украине.

В качестве основы был избран патрульный катер типа Protector. Киев планировал получить корабли со скоростью в 45 узлов, однако Protector способны выдать только 30 узлов. На самом макете размещены два контейнера с зенитными ракетами, 76-мм артиллерийская установка, два пулемета. В прошлом Украина собиралась разместить на борту этих средств противокорабельные ракеты «Нептун», но британцы приняли решение установить комплексы Kongsberg NSM собственного производства.

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