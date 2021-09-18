Наталья Бочкарева мечтает родить еще одного ребенка

Москва, 18 сентября. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева не исключила, что станет матерью в третий раз. Актриса хочет, чтобы ребенок появился на свет естественным путем.

Артистка воспитывает 14-летнего сына Ивана и 13-летнюю дочь Марию от своего бывшего мужа — адвоката Николая Борисова. Хотя недавно Бочкаревой исполнился 41 год, она мечтает о рождении третьего ребенка, а, возможно, и нескольких детей.

«Хочу и мальчиков, и девочек», — призналась знаменитость «Собеседнику».

Конкретных планов, касающихся прибавления в семье, актриса пока не строит, рассчитывая на благосклонность небес. Использовать современные методики, как это делали некоторые другие звезды, в том числе и певица Алла Пугачева, Бочкарева не готова. Например, актриса еще не собирается замораживать яйцеклетки. Звезда «Счастливы вместе» хочет родить сама, пока есть такая возможность, пишут «Дни.ру».

При этом актриса не осуждает тех, кто воспользовался заморозкой яйцеклеток. По мнению артистки, этот вариант подходит планирующим ребенка не сейчас, а в перспективе.

Ранее Наталья Бочкарева объяснила, почему ушла из МХТ. Знаменитость призналась, что ее решение покинуть театр связано с определенными кознями.