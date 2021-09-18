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Госсекретарь США пообещал привлечь больше арабских стран к мирному диалогу с Израилем
Весь мир
Госсекретарь США пообещал привлечь больше арабских стран к мирному диалогу с Израилем
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 18 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен после видеоконференции с главами МИД Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко и Бахрейна по случаю годовщины заключения Авраамского договора пообещал призвать больше арабских государств нормализовать отношения с Тель-Авивом.

Проведение этого мероприятия наиболее ярко продемонстрировало поддержку инициативы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа со стороны администрации Джо Байдена. Несмотря на то, что новое руководство США изначально положительно отнеслось к данному соглашению, оно достаточно нейтрально отзывалось об идее отметить годовщину официального примирения Израиля и ОАЭ.

Блинкен приветствовал дипломатические и экономические выгоды, которые стали доступны еврейскому и арабским государствам после подписания этого соглашения. Он подчеркнул готовность администрации США продолжить успешные усилия прежнего правительства по нормализации связей между участниками Авраамского договора и поощрять большее количество стран присоединиться к этой инициативе.

«Мы хотим расширить круг мирной дипломатии», — сказал он.

В свою очередь, глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что его правительство приветствует всех, кто желает стабилизации и укрепления отношений.

«Одна из наших целей, наших общих целей — убедиться, что другие страны последуют за нами по этому пути и присоединятся к нам в новую эру сотрудничества и дружбы», — заявил министр.

Соглашение о нормализации отношений между Эмиратами и Израилем, известное как Авраамский договор, было заключено в сентябре прошлого года при активном содействии со стороны Дональда Трампа. Впоследствии к нему примкнули Байхейн, Судан и Марокко, тем самым нарушая устоявшуюся позицию арабских стран, которая не приемлет дружественных связей с Израилем до достижения им всеобъемлющего мирного соглашения с Палестиной.

Для закрепления результатов инициативы администрация экс-президента США подтвердила претензии Марокко на спорные территории Западной Сахары, исключила Судан из списка государств — спонсоров терроризма и одобрила сделку с ОАЭ на поставку крупной партии истребителей F-35, которая вскоре была заморожена правительством Байдена.

Несмотря на то, что новые власти США поддержали Авраамский договор, они попытались восстановить отношения и с Палестиной, назвавшей соглашение с Израилем предательством со стороны арабских стран. Касаясь конфликта между Рамаллой и Тель-Авивом, Блинкен призвал все стороны к урегулированию противоречий и нормализации связей, что «позволит добиться ощутимых улучшений в жизни палестинцев и достичь прогресса в заключении мира между народом автономии и израильтянами».

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сша израиль арабские страны
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